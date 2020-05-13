Прокуратура Ельниковского района выявила нарушение законодательства об авторском праве

В Ельниковском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушение законодательства об авторском праве.

Представителями ведомства было установлено, что в кафе, расположенном на территории указанного района, осуществляется публичное воспроизведение музыкальных композиций, хотя лицензионный договор о публичном исполнении обнародованных произведений не был заключен, а авторское вознаграждение не выплачивается.

Руководителю увеселительного заведения было внесено представление об устранении нарушений законодательства, а также причин и условий, им способствующих.

Также читайте о том, что безработный житель Саранска подозревается в краже мобильного телефона у своего приятеля.

Источник: prokrm.ru