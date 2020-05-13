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Прокуратура Краснослободского района добивается восстановления нарушенных трудовых прав

Прокуратура Краснослободского района добивается восстановления нарушенных трудовых прав

В Краснослободском районе сотрудниками прокуратуры были зафиксированы нарушения трудового законодательства. 

Представителями ведомства было установлено, что заработная плата и отпускные работникам ООО «Завод ПромМетИзделий» вовремя не выплачиваются. Кроме того, были выявлены нарушения при оформлении трудовых договоров.

Генеральному директору указанной организации было внесено представление, а в отношении виновных должностных лиц были возбуждены дела об административных правонарушениях.

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Источник: prokrm.ru