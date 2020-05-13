В Саранске в период самоизоляции появилось несколько новых семей

В Саранске во время самоизоляции 13 влюбленных пар создали семьи.

По причине действия ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом, в Саранске было приостановлено оформление браков, но всё же в исключительных случаях церемонии проводились.

Десять браков было оформлено в Пролетарском районе города. Три церемонии было проведено в Октябрьском районе Саранска.

В период самоизоляции разрешено вступать в брак в том случае, если срок беременности невесты составляет более 30 недель.

По информации «Известий Мордовии».

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