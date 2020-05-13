Житель Саранска из-за ревности жестоко избил гражданскую жену

В Саранске безработный местный житель из-за ревности жестоко избил свою гражданскую жену.

Стражами порядка было установлено, что в вечернее время суток 51-летняя гражданка поссорилась со своим 36-летним сожителем. Последний, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, стал упрекать гражданскую жену в том, что она испытывает симпатию по отношению к другому мужчине. В порыве гнева горожанин жестоко избил свою сожительницу. Пострадавшая получила переломы носа и челюсти, а также многочисленные ушибы и ссадины.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

О случившемся полицейским сообщил врач, к которому пострадавшая обратилась за помощью. Женщина не планировала писать заявление на сожителя, опасаясь, что он её бросит.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что житель Саранска, который до смерти избил свою знакомую, пойдет под суд.