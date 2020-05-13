Владимир Волков провел совещание по вопросам переселения граждан из аварийного жилья

Глава Мордовии Владимир Волков 12 мая провел совещание по вопросам реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Саранске.

В ходе указанного совещания были рассмотрены планы по переселению из аварийного жилья на ближайшие годы.

До конца 2021 года в Саранске необходимо расселить почти 10,5 тыс. квадратных метров аварийного жилья.

Владимир Волков поручил региональному правительству и администрации Саранска разработать необходимую нормативную базу для использования при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья, имеющегося на рынке жилого фонда.

Администрации Саранска было поручено заблаговременно проектировать жилые дома под требуемые для переселенцев площади.

По информации «Известий Мордовии».

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