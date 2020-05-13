Министр здравоохранения Мордовии объяснил, зачем нужно носить перчатки

Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин объяснил важность ношения перчаток.

Олег Маркин говорит о том, что перчатки нужны, поскольку имеет место риск соприкосновения с предметами, на которых вирусы могут долгое время сохранять активность, а также не всегда есть возможность сразу после соприкосновения помыть руки. Многие были инфицированы именно через контакт с зараженными поверхностями.

Также министр отметил, что в постоянном ношении перчаток нет необходимости, поскольку это может оказать негативное воздействие на кожу.

По информации «Известий Мордовии».

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