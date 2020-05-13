Жителю Мордовии почтой прислали мотоцикл из США

Жителю Саранска почтой прислали мотоцикл.

Недавно указанный горожанин получил посылку весом 325 кг. Мужчине был прислан мотоцикл марки «Кавасаки».

Транспортное средство житель Саранска заказал в интернет-магазине. Изначально мотоцикл из США был доставлен во Владивосток. Затем транспортное средство прибыло в Саранск.

Почта России занимается доставкой таких крупных по габаритам грузов.

В прошлом году в Мордовии сотрудники почты обработали 120 крупногабаритных почтовых отправлений, с начала текущего года - уже 47.

По информации «Известий Мордовии».

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