Владимир Волков провел совещание по контролю за распространением коронавируса и мерам поддержки

Глава Мордовии Владимир Волков 12 мая в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с членами республиканского правительства и руководителями районов по контролю за распространением коронавирусной инфекции и мерам поддержки населения и бизнеса.

Владимир Волков подчеркнул, что окончание периода нерабочих дней не означает автоматической отмены режима повышенной готовности и самоизоляции граждан. В Мордовии, по словам главы республики, пока что рано снимать ограничения.

В регионе был разработан пошаговый план, предполагающий поэтапное снятие действующих ограничительных мер.

Владимир Волков заявил о необходимости оказания помощи тем предприятиям региона, которым разрешено работать. Кроме того, глава республики отметил, что в настоящее время рассматривается возможность расширения списка организаций, которые имеют право приступить к трудовой деятельности.

В ходе совещания также было упомянуто, что сейчас в Мордовии 405 тыс. человек (более 52% жителей региона) получают 120 мер социальной поддержки. Сумма бюджета на все меры составляет более 7 млрд рублей. В нынешних условиях 15 мер социальной поддержки предоставляются без подтверждающих документов, гражданину достаточно подать заявление, остальное отрабатывают службы соцобеспечения с партнерами.

Министр финансов Мордовии Алексей Симонов доложил, что в республике реализуется план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики, предусматривающий оказание поддержки пострадавшим предприятиям, относящимся к системообразующим и субъектам малого и среднего бизнеса. Первый пакет антикризисных мер включает в себя перенос сроков оплаты налогов и страховых взносов, а также льготы по аренде государственного и муниципального имущества.

Владимир Волков в конце совещания отметил, что процесс поэтапного снятия ограничений в республике продолжится, но только с учетом реальной эпидемической ситуации и уровня возможных угроз.

По информации «Известий Мордовии».

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