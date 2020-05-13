Ученики школ Саранска могут принять участие в челлендже телеканала «Пятница!»

Ученики школ Саранска могут выиграть поездки в Москву, билеты в музеи города и другие призы, прочитав отрывок из художественной литературы про путешествия.

Телеканал «Пятница!» и онлайн-проект #Москвастобой устраивают челлендж для российских школьников. Для участия нужно выбрать отрывок из художественной литературы на тему путешествий, записать видеоролик прочтения данного отрывка длительностью не больше одной минуты и выложить в социальные сети с хештегом #Москвастобой и отметкой аккаунта телеканала «Пятница!» @fridaytv. Видеоматериалы будут размещены на специальной странице сайта телеканала «Пятница!» (poetry.friday.ru), где пройдет голосование пользователей.

Десять победителей получат призы и их видеоролики попадут в эфир телеканала.

Конкурсные работы будут приниматься до 1 июня.

По информации «Известий Мордовии».

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