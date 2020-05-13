В Мордовии 14 мая усилится ветер

В Мордовии 14 мая ожидаются сильные порывы ветра.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает о том, что 14 мая на территории республики будут наблюдаться сильные порывы ветра, скорость которых будет достигать 18 метров в секунду.

Жителям Мордовии рекомендовано убрать со дворов и балконов хозяйственные вещи, а также сухие деревья. Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru