В Мордовии ужесточат меры ответственности к тем, кто разжигает костры с нарушением правил

В Мордовии будут введены дополнительные меры административной ответственности к тем, кто неаккуратно ведет себя на воде и продолжает незаконно разжигать костры в парках, скверах и на других территориях общественного пользования.

Указанную информацию сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Мордовии Игорь Чадов.

К нарушителям будут применяться штрафные санкции. Статистические данные свидетельствуют о том, что в регионе растет число пожаров, причиной которых являются безответственные действия граждан.

По информации «Известий Мордовии».

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