Перевозчиков Мордовии освободят от транспортного налога

В Мордовии перевозчики будут освобождены от транспортного налога.

Ограничения, которые были введены по причине действия режима повышенной готовности, повлекли за собой существенное сокращение пассажиропотока. По этой причине в Мордовии транспортные организации будут освобождены от транспортного налога за второй и третий кварталы текущего года.

Госсобрание республики во время сессии, прошедшей 13 мая, приняло соответствующее решение.

По информации «Известий Мордовии».

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