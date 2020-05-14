В Мордовском заповеднике был обнаружен редкий вид лишайника

В Мордовии был обнаружен новый для центральной части России эпифитный лишайник на территории республиканского заповедника.

Указанный лишайник раньше находили лишь в трех горных регионах России. Рассматриваемая находка является первой для равнинных условий страны.

Редкость упомянутого лишайника заключается в том, что он тяготеет к старым, мало нарушенным лесам. В Мордовии он был обнаружен на стволе липы.

Всего в заповеднике насчитывается 361 вид лишайников и систематически близких грибов.

По информации «Известий Мордовии».

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