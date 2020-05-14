Мордовия была названа регионом с наиболее качественной работой предприятий АПК

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в ходе заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствие назвал Мордовию регионом, где наиболее качественно налажена работа предприятий агропромышленного комплекса.

Также министр отметил высокий уровень качества работы по рассматриваемому направлению в Пермском крае, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калужской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Пензенской областях.

В настоящее время в России рынок АПК стабилен, перебои в поставках продукции и значительные ценовые колебания не наблюдаются.

По информации «Известий Мордовии».

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