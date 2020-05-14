Госсобрание Мордовии провело очередное заседание

Госсобрание Мордовии 13 мая провело очередное заседание.

В ходе указанного заседания было отмечено, что выделенные федеральным центром денежные средства в размере 2,107 млрд рублей будут потрачены на борьбу с коронавирусом и реализацию национальных проектов.

Министр финансов Мордовии Алексей Симонов пояснил, что средства будут направлены на создание дополнительного коечного фонда (316 млн рублей), выплаты медикам и соцработникам за особые условия труда (269 млн рублей), ещё 254 млн рублей будут потрачены на выплаты детям в возрасте от 3 до 7 лет.

Также было отмечено, что более 1 млрд рублей в регионе направят на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Кроме того, будут профинансированы покупка аппаратов ИВЛ, строительство жилья для ветеранов и модернизация учреждений дополнительного образования.

Доходная часть бюджета Мордовии в нынешнем году составит 46,74 млрд рублей. Расходная часть будет равна 45,127 млрд рублей. Профицит бюджета составит 947 млн рублей.

По информации «Известий Мордовии».

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