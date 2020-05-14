Мордовия вводит налоговый режим для самозанятых

Госсобранием Мордовии был принят закон о введении в действие на территории республики налогового режима для самозанятых.

Специальный налоговый режим начнет действовать в Мордовии с 1 июля нынешнего года.

Налоговая ставка составляет 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам.

Использование режима применимо в отношении доходов в размере не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц).

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Источник: interfax-russia.ru