Житель Ардатова, жестоко избивший своего приятеля, пойдет под суд

В Ардатове суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который жестоко избил своего приятеля.

В конце октября прошлого года 38-летний житель Ардатова, находясь в своем гараже, распивал спиртные напитки в компании нескольких приятелей. После завершения попойки горожанин попросил собутыльников разойтись. Один из участников застолья, являющийся жителем села Турдаково, отказался уходить. В итоге между мужчинами вспыхнула ссора. Владелец гаража жестоко избил приятеля. Спустя несколько часов пострадавший обратился за медицинской помощью.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жителя Ардатова находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф