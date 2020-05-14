В Ардатовском районе загорелся жилой дом

В Ардатовском районе произошло возгорание жилого дома.

Днём 13 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Кученяево. На улице Володарского загорелся жилой дом №95. Огонь повредил постройку на площади 96 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

Представители МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru