Мошенники оставили жителя Саранска без денег и массажа

Житель Саранска, решивший воспользоваться массажными услугами, был ограблен неизвестными мошенниками.

Некоторое время назад 22-летний молодой человек, проживающий в посёлке Луховка, на одном из сайтов оформил заказ на сеанс массажа. Парень перечислил предоплату в размере 8388 рублей. Молодой человек попытался связаться с представителем массажного салона, но это ему сделать не удалось, поскольку мобильный телефон последнего был вне зоны действия сети. В итоге парень обратился в полицию.

Представители правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф