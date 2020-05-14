Житель Инсара до смерти избил гражданскую жену

В Инсаре местный житель во время ссоры до смерти избил свою гражданскую жену.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что вечером 2 мая 32-летний житель Инсара распивал алкогольные напитки в компании своей 33-летней гражданской супруги. В ходе попойки между сожителями произошла ссора на почве ревности. В процессе выяснения отношений мужчина избил гражданскую жену руками и ногами. Затем гражданин вызвал медиков. Пострадавшая была доставлена в больницу, где спустя некоторое время скончалась.

Житель Инсара был привлечен к уголовной ответственности. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде ареста.

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Источник: 13.мвд.рф