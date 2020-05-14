В Саранске столкнулись кроссовер и мотоцикл

В Саранске произошло ДТП с участием кроссовера и мотоцикла.

Происшествие произошло утром 13 мая на территории Октябрьского района города. На улице Волгоградской 45-летний гражданин, находившийся за рулем кроссовера марки Mitsubishi, совершая левый поворот, не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу марки NanFang, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась 59-летнему водителю мотоцикла.

В отношении водителя кроссовера был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф