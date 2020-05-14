В Лямбирском районе в результате ДТП пострадали три человека

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло поздним вечером 13 мая на территории населенного пункта Берсеневка. Возле дома №40, расположенного по адресу – улица Советская, столкнулись два легковых автомобиля.

В результате ДТП телесные повреждения получили три человека.

В ликвидации последствий инцидента принимали участие сотрудники МЧС.

Причина столкновения транспортных средств в настоящее время устанавливается специалистами.

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Источник: 13.mchs.gov.ru