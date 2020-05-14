Юго-западная часть Саранска 15 мая останется без воды

В юго-западной части Саранска 15 мая временно отключат водоснабжение.

По причине замены участка водопровода с 09:00 15 мая до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам: ул. Щорса, д. 14, 16, 18, 31, 33, 33А; ул. М. Расковой, д. 15; ул. Гагарина, д. 81.

На время отсутствия водоснабжения будет организован подвоз воды. Уточнить местоположение машины с водой можно по следующему телефонному номеру: 24-34-48.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru