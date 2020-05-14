Мошенники ограбили студента из Саранска, решившего приобрести мобильный телефон

Неизвестные мошенники ограбили жителя Саранска, который решил приобрести мобильный телефон.

Некоторое время назад житель Саранска, являющийся студентом одного из высших учебных заведений города, обнаружил на популярном сайте объявление о продаже мобильного телефона. В качестве продавца был указан известный магазин. Молодой человек, перейдя по ссылке, оформил заказ на покупку товара и произвел оплату в размере 60 тыс. рублей. Для отслеживания посылки парень должен был получить трек-номер, но его никто не прислал. Молодой человек понял, что имел дело с мошенниками. Парень обратился в полицию.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту. Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что мошенники указали ссылку на так называемый сайт-двойник реально существующего магазина.

Ранее сообщалось о том, что мошенники оставили жителя Саранска без денег и массажа.

Источник: 13.мвд.рф