В Саранске была изъята из оборота фальшивая денежная купюра

В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

Сотрудник одного из финансовых учреждений Саранска 12 мая принял денежную купюру номиналом 5 тыс. рублей от 29-летнего жителя посёлка Ялга. Выяснилось, что данная банкнота является фальшивой. Гражданин заявил, что получил денежную купюру 1 мая от своей тещи в качестве подарка по случаю дня рождения. Последняя сообщила, что не знает, каким образом, у неё оказалась фальшивая банкнота. Все сбережения пенсионерки складываются от полученной пенсии и зарплаты мужа, который работает в Москве.

Представители правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф