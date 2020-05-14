Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии продолжают дезинфекцию социально-значимых объектов

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии 13 мая в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции провели комплекс профилактических мероприятий.

При помощи специальной техники и оборудования были продезинфицированы помещения гостиничного комплекса и манежа организации «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике».

Использовался хлорсодержащий раствор, предназначенный для борьбы с вирусами и бактериями.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru