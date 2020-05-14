В Рузаевке горел жилой дом

В Рузаевке пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.
Происшествие произошло днём 13 мая. На улице Васенко загорелся жилой дом №65. Строение было повреждено пламенем на площади 6 квадратных метров.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия пока что не поступала.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о возгорании жилого дома в Ардатовском районе.
Источник: 13.mchs.gov.ru