В Рузаевке горел жилой дом

В Рузаевке пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Происшествие произошло днём 13 мая. На улице Васенко загорелся жилой дом №65. Строение было повреждено пламенем на площади 6 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия пока что не поступала.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о возгорании жилого дома в Ардатовском районе.

Источник: 13.mchs.gov.ru