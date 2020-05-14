Психологи проводят арт-терапевтические занятия с сотрудниками одной из колоний Мордовии

Психологи исправительной колонии №12 УФСИН РФ по Мордовии проводят арт-терапевтические занятия с сотрудниками учреждения.

Целью указанных занятий является гармонизация психического состояния через развитие способности самовыражения посредством рисования, обучение социально приемлемому выходу агрессии и другим негативным чувствам, укрепление контакта с сотрудниками, концентрирование внимания на ощущениях и чувствах, развитие творческих способностей и повышение самооценки.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su