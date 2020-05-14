В Саранске была задержана девушка, управлявшая автомобилем в состоянии опьянения

В Саранске сотрудниками Росгвардии была задержана 25-летняя местная жительница, которая села за руль своего автомобиля, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

В ночное время суток экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на автомобиль марки ВАЗ-2110, двигавшийся на высокой скорости. Данным транспортным средством управляла 25-летняя гражданка, которая пребывала в состоянии алкогольного опьянения. Заметив служебную машину, девушка свернула во дворы. Сотрудники Росгвардии совместно с представителями ДПС остановили автомобиль. Девушка попыталась перелезть на заднее пассажирское сиденье.

Выяснилось, что у гражданки нет водительского удостоверения.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia