Жителей Саранска будут штрафовать за нарушение масочно-перчаточного режима в транспорте

В Саранске за нарушение масочно-перчаточного режима в транспорте будут штрафовать

В администрации Саранска 13 мая под председательством градоначальника Петра Тултаева прошло заседание оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

В ходе заседания было отмечено, что с 13 мая проезд в общественном транспорте пассажирам без масок и перчаток запрещен. Нарушение данного предписания влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

В том случае, если пассажир будет находиться в троллейбусе, автобусе, в том числе малой вместимости, без средств индивидуальной защиты, транспортное средство не начнет свое движение, а водитель или кондуктор должны будут вызвать полицию.

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Источник: adm-saransk.ru