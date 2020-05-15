В Лямбирском районе в ДТП пострадали два ребенка

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два ребенка.

Происшествие произошло днём 14 мая на 272-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород и Саратов. Гражданин 35-летнего возраста, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ, врезался в автомобиль марки УАЗ, который двигался в попутном направлении.

Два пассажира УАЗа 7- и 9-летнего возраста доставлялись в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи дети были отпущены домой. Известно, что пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.

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Источник: гибдд.рф