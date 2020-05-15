В Чамзинском районе в результате ДТП пострадал 36-летний мужчина

В Чамзинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 36-летний гражданин.

Указанное происшествие произошло поздним вечером 14 мая на территории населенного пункта Комсомольский. На улице Цветочной 40-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-211440, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось на крышу.

Медицинская помощь понадобилась 36-летнему пассажиру легковушки.

В отношении автомобилиста были составлены протоколы об административном правонарушении.

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Источник: гибдд.рф