В Саранске сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя иномарки

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель иномарки.

Ранним утром 14 мая возле дома №31, расположенного по адресу – улица Н. Эркая, сотрудники ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки «Фольксваген-Гольф», за рулем которого находился 47-летний мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф