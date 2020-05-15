В Зубово-Полянском районе сгорел жилой дом

В Зубово-Полянском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом.

Указанное происшествие произошло в ночь на 15 мая в посёлке Явас. Загорелся жилой дом, расположенный по адресу – 3-й Садовый переулок. Огонь полностью уничтожил постройку на площади 36 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

Представители МЧС призывают жителей республики соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru