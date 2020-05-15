В Атяшевском районе пожар уничтожил жилой дом

В Атяшевском районе произошел пожар, в результате которого был стерт с лица земли жилой дом.
В ночь на 15 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Сосуновка. На улице Ленина воспламенился жилой дом №30. Огонь в кратчайшие сроки охватил всю постройку. Пламя полностью уничтожило дом на площади 40 квадратных метров.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о том, что в Зубово-Полянском районе сгорел жилой дом.
Источник: 13.mchs.gov.ru