В Атяшевском районе пожар уничтожил жилой дом

В Атяшевском районе произошел пожар, в результате которого был стерт с лица земли жилой дом.

В ночь на 15 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Сосуновка. На улице Ленина воспламенился жилой дом №30. Огонь в кратчайшие сроки охватил всю постройку. Пламя полностью уничтожило дом на площади 40 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Зубово-Полянском районе сгорел жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru