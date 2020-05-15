Полицейские изъяли патроны у жителя Ельниковского района

В Ельниковском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли патроны у местного жителя.

В доме, принадлежащем 29-летнему жителю села Акчеево, стражи порядка обнаружили 136 патронов калибра 5,6 мм, 7 патронов калибра 9 мм, 2 патрона калибра 7,62×39 и 1 охотничий патрон 16-го калибра. Гражданин заявил, что ранее патроны принадлежали его деду, которого не стало 13 лет назад.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего сельчанина.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф