В Мордовии прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Детское автокресло»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия под названием «Детское автокресло».

Указанное мероприятие проходило 12 и 13 мая. Стражи порядка за два дня привлекли к ответственности 39 водителей, которые нарушили правила перевозки детей.

В период с января по апрель в Мордовии в результате ДТП не погиб ни один несовершеннолетний гражданин. За этот же период на территории республики было зафиксировано 20 аварий с участием детей.

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Источник: 13.мвд.рф