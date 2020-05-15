Три жителя Мордовии обвиняются в хранении марихуаны

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении нескольких местных жителей, которые обвиняются в хранении марихуаны.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что 7 марта нынешнего года три жителя посёлка Явас 39-, 38- и 24-летнего возраста поехали на автомобиле вместе со своим знакомым в Теньгушевский район на рыбалку. Пока последний ловил рыбу, остальные мужчины собирали в поле оставшуюся с осени дикорастущую коноплю. Листья наркотического растения каждый из обвиняемых упаковывал в свой полимерный пакет и укладывал на заднее сиденье транспортного средства.

Возвращаясь домой, возле одного из населенных пунктов мужчинами был замечен патруль ДПС. Обвиняемые решили свернуть на грунтовую дорогу, чтобы их не остановили стражи порядка. Последние, заметив резко съехавший с проезжей части автомобиль, направились за ним. В итоге обвиняемые были задержаны. У 38-летнего гражданина стражи порядка изъяли марихуану массой 543 г. У 24-летнего молодого человека было изъято вещество массой практически 400 г. У 39-летнего мужчины полицейские изъяли марихуану массой 173 г.

В скором времени обвиняемые предстанут перед судом.

Также читайте о том, что полицейские изъяли патроны у жителя Ельниковского района.

Источник: 13.мвд.рф