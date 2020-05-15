В Саранске горела квартира

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в квартире.

Происшествие произошло днём 14 мая на территории Ленинского района города. В одной из квартир жилого дома №40, расположенного по адресу – улица Пролетарская, вспыхнул огонь. Очаг возгорания находился на кухне. Огонь повредил мебель на площади 4 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного инцидента никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Атяшевском районе пожар уничтожил жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru