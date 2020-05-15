Житель Краснослободска убил свою мать

В Краснослободске местный житель убил свою мать.

Стражами порядка было установлено, что 9 мая 53-летний житель Краснослободска во дворе собственного дома несколько раз ударил свою 80-летнюю мать гаечным ключом и топором по голове и шее. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась. Мужчина положил труп матери в огороде, прикрыв его металлическим листом.

Спустя несколько дней мужчина был задержан. Гражданин заявил, что применил силу в отношении матери из-за того, что с её стороны в его адрес часто поступали упреки в алкоголизме и отсутствии постоянной работы.

В отношении жителя Краснослободска было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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Источник: 13.мвд.рф