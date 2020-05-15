В Ардатовском районе сгорел дачный дом

В Ардатовском районе произошел пожар, который уничтожил дачный дом.
Утром 14 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Смольково. На улице Луговой воспламенился дачный дом. Огонь полностью уничтожил постройку на площади 80 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания дачного дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru