Несколько мостов Мордовии оказались в зоне подтопления

В Мордовии несколько низководных мостов оказались в зоне подтопления.

В ГУ МЧС РФ по Мордовии 14 мая поступило сообщение о подтоплении мостов в населенных пунктах Красная Пресня и Васильевка Ковылкинского района, а также в селе Русское Маскино Краснослободского района.

Низководный мост в Васильевке спроектирован для пропуска паводковых вод поверх моста. Уровень воды поднялся выше полотна на 5 см. Было ограничено движение пешеходов и автомобильной техники, выставлены запрещающие знаки, ограждение. Имеется объездной путь через с. Наровчат Пензенской области (30 км). Угрозы подтопления объектам экономики и социальной сферы нет. Эвакуация населения не требуется. Водоснабжение не нарушено.

Низководный мост в Красной Пресне спроектирован для тех же целей. Уровень воды поднялся выше полотна на 30 см. Было ограничено движение пешеходов и автомобильной техники, выставлены запрещающие знаки и ограждение. Есть объездной путь через пос. Силикатный (35 км).

Мост в Русском Маскино также был спроектирован для пропуска паводковых вод. Уровень воды поднялся выше полотна на 50 см. Была организована лодочная переправа.

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Источник: 13.mchs.gov.ru