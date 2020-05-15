В Лямбирском районе сгорела заброшенная постройка

В Лямбирском районе в результате пожара была уничтожена надворная постройка.

Происшествие произошло вечером 14 мая в селе Аксеново. Загорелась заброшенная постройка, расположенная на территории дачного массива. Огонь уничтожил строение на площади 25 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru