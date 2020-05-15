В центре Саранска на две недели ограничат движение транспортных средств

В центральной части Саранска в период с 16 по 30 мая будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 08:00 16 мая до 24:00 30 мая движение транспортных средств будет ограничено по улице Васенко. Речь идет об участке, пролегающем между улицей Большевистской и проспектом Ленина.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение работ филиалом «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на магистральной теплосети.

Также в период с 16 по 30 мая будет изменено движение следующих маршрутов общественного транспорта: троллейбусные маршруты №№1 и 7 вместо ул. Васенко будут следовать по ул. Полежаева; №№2 и 8 проследуют по ул. Коммунистической и пр. Ленина до железнодорожного вокзала и обратно по указанным улицам; №11 при движении со Светотехстроя будет ехать по ул. Полежаева; автобусные маршруты №№ 2 и 27 вместо ул. Васенко будут следовать по ул. Полежаева; №№8 и 9 вместо улиц Полежаева, Ботевградской, Васенко будут двигаться до железнодорожного вокзала по проспекту Ленина; № 44 при движении со стороны ТЭЦ-2 проследует только до железнодорожного вокзала.

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Источник: adm-saransk.ru