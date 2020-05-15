Мэр Саранска призвал активизировать работу по покосу травы

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев 14 мая провел совещание с директорами муниципальных предприятий, руководителями районных администраций и профильных структурных подразделений.

Градоначальник заявил, что пора приступать к покосу травы. Руководители муниципальных предприятий доложили, что работа в данном направлении на центральных улицах, а также вдоль основных автомагистралей уже ведется. Специализированная техника для этого есть. Мэр Саранска поручил активизировать данную деятельность. Пётр Тултаев также отметил, что будет вестись ежедневный мониторинг этих работ.

Также градоначальник обратил внимание на то, что в социальных сетях горожане задают вопросы о том, почему в Саранске нет традиции высаживать многолетние растения. Глава городской администрации отметил, что многолетние цветы высаживаются, но в малых количествах. Пётр Тултаев, назвав упомянутые вопросы горожан оправданными, поручил подчиненным определить территории, где в следующем году будут высажены рассматриваемые растения.

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Источник: adm-saransk.ru