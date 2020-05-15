В Ичалковском районе восстанавливается автобусное сообщение

В Ичалковском районе начинает восстанавливаться автобусное сообщение.

В центральных населенных пунктах автобусное сообщение возобновится с 18 мая, но частично.

Утром рейсы из Смольного, Оброчного и Ульянок будут отправляться в 07:05 и 8:05, обратные – в 07:35.

Послеобеденные рейсы из Кемли будут выезжать в 16:35 и 17:35, обратные – в 17:05 и 18:05.

Кроме того, с 18 мая будут возобновлены рейсы из Ичалковского района в Саранск. Пока что их будет только четыре. Из Кемли автобусы будут выезжать в 08:00, 09:30, 11:30 и 15:30.

По информации «Известий Мордовии».

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