В Мордовии выпускники будут сдавать ЕГЭ в масках

Выпускники школ Мордовии будут сдавать ЕГЭ в средствах индивидуальной защиты.

Соответствующее заявление во время пресс-конференции сделала заместитель председателя республиканского правительства Галина Лотванова.

Пока что речь идет только о защитных масках, но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации школьникам придется сдавать экзамен в перчатках.

Галина Лотванова также сообщила, что пока что время проведения ЕГЭ в Мордовии не было определено, но уже известно, что выпускники будут сдавать только предметы по выбору, необходимые для поступления в высшие учебные заведения.

По информации «Известий Мордовии».

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