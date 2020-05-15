В Мордовии выпускники будут сдавать ЕГЭ в масках

Выпускники школ Мордовии будут сдавать ЕГЭ в средствах индивидуальной защиты.
Соответствующее заявление во время пресс-конференции сделала заместитель председателя республиканского правительства Галина Лотванова.
Пока что речь идет только о защитных масках, но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации школьникам придется сдавать экзамен в перчатках.
Галина Лотванова также сообщила, что пока что время проведения ЕГЭ в Мордовии не было определено, но уже известно, что выпускники будут сдавать только предметы по выбору, необходимые для поступления в высшие учебные заведения.
По информации «Известий Мордовии».
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