В МВД по Мордовии рассказали о ситуации с наркопреступностью в регионе

В пресс-центре ГУ МВД РФ по Мордовии заместитель начальника УНК, подполковник полиции Дмитрий Филатов рассказал о результатах работы за четыре месяца текущего года.

В период с января по апрель на территории республики было зарегистрировано 350 преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ. По возбужденным уголовным делам было изъято более 63,5 кг наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ.

Дмитрий Филатов также выделил ряд громких задержаний и крупных изъятий нынешнего года. Имело место возбуждение уголовного дела в отношении пяти участников межрегиональной преступной группы, организовавших нарколабораторию по производству наркотиков на территории Чамзинского района. Из незаконного оборота было изъято 19,6 кг синтетических наркотиков. Было отмечено, что это была первая изготовленная партия, которая предназначалась для поставки в Московскую область. Также в январе была пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, в состав которой входили жители Москвы, Новосибирска и Саранска. Данные лица организовали незаконный сбыт наркотиков на территории Мордовии через созданный ими интернет-магазин AmStuff. Кроме того, в феврале были задержаны два жителя республики, которые также через магазин, работающий в режиме онлайн, сбывали запрещенные вещества.

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Источник: 13.мвд.рф