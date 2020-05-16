Глава одного из районов Мордовии подозревается в хищении бюджетных денег

В Мордовии глава Дубенского района подозревается в хищении бюджетных денежных средств.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в период с декабря 2017 года по февраль нынешнего года глава администрации указанного района трижды предоставлял в бухгалтерию фиктивные отчетные документы об отдыхе в лечебных учреждениях других регионов, хотя на самом деле он туда не выезжал. В итоге подозреваемый получил право на получение компенсационных выплат за санаторно-курортное лечение. Сумма ущерба составила 193 тыс. рублей. Деньги мужчина тратил на личные нужды.

В отношении главы района было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Также читайте о том, что в Саранске девушка, ударившая несколько раз сожителя топором, предстанет перед судом.

Источник: 13.мвд.рф