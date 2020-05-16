В Большеигнатовском районе горели баня и жилой дом

В Большеигнатовском районе произошло возгорание бани и жилого дома.

В ночь на 16 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Старое Чамзино. На улице Восточной горели баня и жилой дом №24. Огонь повредил постройки на площади 136 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru